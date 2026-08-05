La parranda de San Roque va de azul este año

Las camisetas que este año lucirá la parranda de San Roque son azules. La directiva las presentó ayer en el bar siglo XXI de Vilariño, uno de los puntos de venta junto al bar Salón de Morgadáns. También se pueden adquirir llamando al 627904058. El precio es de 10 euros cada uno con una visera de regalo.

La tradicional peregrinación tendrá lugar como de costumbre el próximo día 16 de agosto. La comitiva, en la que participarán varios tractores con las viandas, partirá a las 9.00 de la mañana del supermercado Froiz de A Xunqueira en dirección a la carballeira de San Roque, en Morgadáns.