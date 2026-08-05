El embalse de Baiona cae por debajo del 50% en agosto por primera vez en 15 años

La sequía acecha a Baiona antes de lo habitual este año. El embalse de Baíña se encuentra ya a menos de la mitad, dato especialmente bajo a estas alturas del verano. El boletín hidrológico que cada semana publica Augas de Galicia situaba la presa este lunes al 43,68% de su capacidad, cinco puntos menos que la pasada y nueve que la anterior.

Es la primera vez que ocurre en los últimos quince años. La última vez que descendió por debajo del 50% a golpe de agosto fue en 2011, año en que la reserva de agua baionesa cayó a mínimos históricos, un 18,93% que llegaba hasta el 13% en septiembre. La escasez de lluvia de aquel ejercicio había coincidido con un vaciado por obras para automatizar el pantano y la situación límite había obligado a conectar el suministro al de Vigo a través de la válvula de A Ramallosa al inicio del verano.

No se llegará a esos extremos en esta ocasión, al menos por el momento, aguarda el alcalde, Jesús Vázquez Almuiña. «Es normal que baje un 3 o un 4% a la semana mientras no llueva», explica. La reserva se situaba el anterior ejercicio por estas fechas en veinte puntos más, en un 63,68%. «La diferencia es que el el año pasado llovió hasta mayo y este año no lo hizo desde finales de febrero, por lo que no empezamos el verano con el embalse al completo como es habitual», indica el regidor, que mantiene la preocupación aunque considera que todavía no es momento de tomar medidas más estrictas.

Por el momento, informa, se mantendrán las prohibiciones decretadas hace un mes de regar, baldear o llenar piscinas. En las próximas horas, adelanta Almuiña, el Concello de Baiona publicará otro bando llamando a la ciudadanía al consumo responsable, especialmente dirigido esta vez a los veraneantes y turistas que acaben de llegar estos primeros días de agosto a la villa, por si no están al tanto de la situación. Asimismo, el alcalde afirma que la Policía Local intensifica los controles de uso indebido del agua para evitar riegos o baldeos prohibidos.

No piensa por el momento Almuiña en la posibilidad de conectar el suministro del municipio al de Vigo. «Si no llueve en un mes podemos hablar de esa opción, pero lo cierto es que por sequía nunca hemos tenido que conectar. La última vez fue porque habíamos hecho una obra, o cuando se produjo una rotura en la tubería principal del embalse», recuerda.

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Augas de Galicia tampoco prevé gestiones concretas al respecto por el momento. La situación, informan desde el departamento autonómico, se abordará en la próxima reunión de la Oficina Técnica da Seca, para la que todavía no hay fecha. Este comité de expertos se sentó por última vez el 24 de julio y decidió mantener medidas equivalentes a una situación de prealerta en el subsistema de Baiona, sin llegar a declararla formalmente.