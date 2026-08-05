Baiona insta otra vez a ahorrar agua
El Concello repite el bando de julio para recordar la prohibición de regar y baldear y poner al día a los turistas recién llegados
Un nuevo bando municipal insiste este miércoles a los vecinos y visitantes de Baiona sobre la necesidad de ahorrar agua debido a la falta de precipitaciones y la disminución de las reservas hídricas. El municipio ha iniciado agosto con el embalse por debajo del 50% por primera vez en 15 años -lo habitual es que la caída se produzca al finalizar el verano, después de los picos de consumo de la temporada alta de turismo- y el gobierno municipal considera oportuno solicitar de nuevo la colaboración ciudadana para garantizar el suministro.
El bando recuerda las restricciones decretadas hace un mes. Está prohibido regar, baldear, llenar piscinas o cualquier uso recreativo del agua de la red municipal.
Sugiere además a los usuarios que limiten la duración de las duchas o que utilicen lavadoras y lavavajillas a tope de carga, entre otras medidas.
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