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Baiona insta otra vez a ahorrar agua

El Concello repite el bando de julio para recordar la prohibición de regar y baldear y poner al día a los turistas recién llegados

El embalse de Baíña, ayer, tras caer a menos de la mitad de su capacidad.

El embalse de Baíña, ayer, tras caer a menos de la mitad de su capacidad. / Jose Lores

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Neli Pillado

Un nuevo bando municipal insiste este miércoles a los vecinos y visitantes de Baiona sobre la necesidad de ahorrar agua debido a la falta de precipitaciones y la disminución de las reservas hídricas. El municipio ha iniciado agosto con el embalse por debajo del 50% por primera vez en 15 años -lo habitual es que la caída se produzca al finalizar el verano, después de los picos de consumo de la temporada alta de turismo- y el gobierno municipal considera oportuno solicitar de nuevo la colaboración ciudadana para garantizar el suministro.

El bando recuerda las restricciones decretadas hace un mes. Está prohibido regar, baldear, llenar piscinas o cualquier uso recreativo del agua de la red municipal.

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Sugiere además a los usuarios que limiten la duración de las duchas o que utilicen lavadoras y lavavajillas a tope de carga, entre otras medidas.

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