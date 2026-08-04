Vecinos de Nigrán denuncian vandalismo y consumo de porros en un parque infantil

Vecinos de Nigrán denuncian la presencia habitual de grupos de jóvenes y adolescentes que se reúnen en un parque infantil de la villa situado en la calle Illas Estelas para fumar porros y causar daños en las instalaciones. Los residentes aseguran que los toboganes y otras estructuras de juego han aparecido con pintadas y expresan su preocupación por los conflictos que se producen cuando alguien les llama la atención.

Al menos dos vecinos afirman haber protagonizado enfrentamientos con los jóvenes que frecuentan el recinto. Uno de ellos relata que este mismo martes sorprendió al grupo mientras realizaba pintadas en uno de los elementos del parque.

Pintadas, porros y enfrentamientos en un parque infantil de Nigrán / Cedidas

«Todos me rodearon»

«Esta tarde, cuando vi que estaban pintando un tobogán, se lo reproché y me hicieron frente. Todos me rodearon y empecé a gritar “¡Policía!”, por lo que me dejaron en paz», explica el residente.

Según su testimonio, un octogenario sufrió un episodio parecido el día anterior después de recriminar a los jóvenes su comportamiento. Los vecinos sostienen que estas situaciones generan inquietud entre los residentes y las familias que acuden con niños pequeños a este espacio público.

Pintadas, porros y enfrentamientos en un parque infantil de Nigrán / Cedidos

Quejas por la falta de respuesta

Los afectados aseguran que el problema se repite durante la temporada estival y critican que sus avisos no hayan logrado frenar estas conductas.

«Cada verano ocurre lo mismo. Por mucho que avisamos a la Policía Local, hacen caso omiso de nuestras denuncias», lamenta uno de los residentes. Los vecinos reclaman una mayor vigilancia en la zona para evitar nuevos desperfectos y garantizar que el parque pueda utilizarse con normalidad y seguridad.