Personal de Lugove convoca una huelga para los días 7, 14 y 28 de agosto
La plantilla protesta contra "incumprimentos laborais e deficiencias organizativas que afectan a seguridade do servizo"
«Levamos anos denunciando incumprimentos laborais, deficiencias organizativas e problemas que afectan directamente ás condicións de traballo e á seguridade do servizo», denuncian desde la representación de la CIG en el Grupo Subus (Lugove), que ha convocado este martes una huelga del personal de los autobuses que conectan las comarcas de Val Miñor y Baixo Miño con Vigo. Los paros están previstos este viernes, día 7, y los dos siguientes, 14 y 28 de agosto. En este primero, el personal se concentrará a las 10.00 horas ante la sede de la empresa en Porriño, mientras que las próximas jornadas llevarán las protestas a la estación de autobuses de Vigo.
La representación sindical asegura que la Inspección de Trabajo ha sancionado a la compañía en varias ocasiones por las deficiencias denunciadas, «sen que iso supuxese unha corrección efectiva das prácticas denunciadas».
Mientras tanto, Lugove, recalca, «continúa ignorando as reivindicacións do persoal e respondendo ao incremento das incidencias cunha política baseada en expedientes disciplinarios, sancións e mesmo no despedimento dun compañeiro», que consideran desde la CIG «absolutamente inxustificado, desproporcionado, e un grave atraque á liberdade sindical e ao exercicio dos dereitos das persoas traballadoras».
El sindicato aclara que la empresa puede evitar que la huelga se materialice «se abandona a súa actitude actual, cumpre coa legalidade e adquire compromisos reais, concretos e verificábeis para corrixir os incumprimentos e garantir e unhas condicións laborais e de prestación do servizo acordes á normativa vixente».
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