XXXI Semana Cultural
A Carrasca prepara a Festa do Ovo Frito con Chourizo
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Nigrán
O centro cultural Bolos da Carrasca celebra a súa XXXI Semana Cultural. Hoxe tocan as Pandeireteiras do Sobreiro ás 21.30, mañá mércores á mesma hora actúa a Asociación Folclórica Ardelume e o xoves terá lugar a festa infantil ás 17.30 con actuacións de baile, festa da escuma e sorpresas. O venres 7 desde as 21.30, a Festa do Ovo Frito con Chourizo pechará o programa.
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