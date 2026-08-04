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XXXI Semana Cultural

A Carrasca prepara a Festa do Ovo Frito con Chourizo

Unha anterior edición da Festa do Ovo Frito con Chourizo da Carrasca.

Unha anterior edición da Festa do Ovo Frito con Chourizo da Carrasca.

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R. V.

Nigrán

O centro cultural Bolos da Carrasca celebra a súa XXXI Semana Cultural. Hoxe tocan as Pandeireteiras do Sobreiro ás 21.30, mañá mércores á mesma hora actúa a Asociación Folclórica Ardelume e o xoves terá lugar a festa infantil ás 17.30 con actuacións de baile, festa da escuma e sorpresas. O venres 7 desde as 21.30, a Festa do Ovo Frito con Chourizo pechará o programa.

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