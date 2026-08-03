Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Recargo Factura LuzCeutaSalvado en el CunqueiroObras BalaídosEclipse de SolIncendios GaliciaCelta
instagramlinkedin

"Materiais e formas da terra", mostra colectiva en Sabarís

Seis autores amosan obras de pintura, cerámica e fotografía no multiusos

O grupo de artistas que expón no multiusos de Sabarís.

O grupo de artistas que expón no multiusos de Sabarís.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

N.P.

Baiona

O multiusos de Sabarís acolle ata o día 14 deste mes a mostra "Materiais e formas da terra", na que Marga Cachaza, Ana Fuentes, Teté Fernández-Colmeiro, Marcos Lago, Puri Pérez Leirós e Carmela García expoñen cerámica, pintura e fotografía.

A exposición amosa traballos dun grupo que comparte unha fonte de inspiración: a natureza, as súas cores, as súas formas e mutacións. As pezas cobran forma nun diálogo directo coa contorna, coa paisaxe, coa luz, cos materiais que nos lega a Terra.

Nas cerámicas, terra, auga e lume transfórmanse en obxetos de inspiración orgánica. As fotografías deteñen o tempo e a luz e invítanos a mirar con sosego, o territorio que habitamos, revelando suxerentes xeometrías. Na pintura, os pigmentos e aceites intentan capturar fragmentos, cores e formas da paisaxe, dunha natureza cada vez máis transformada pola nosa especie.

Noticias relacionadas

Pode visitarse todos os días de 19.00 a 21.00 e as mañás de sábados, domingos e luns de 12.00 a 14.00.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Oncología con sentido común: un gallego tiene un tercio menos de posibilidades de participar en un ensayo clínico de cáncer que un madrileño
  2. Agosto arranca con nuevas quejas por los problemas de balizamiento en las playas y por barcos en zonas de baño de Cangas y Bueu
  3. Los acreedores de Pepe Vieira validan el plan para refinanciar su deuda
  4. Dos guardias civiles heridos en una pelea en la Festa do Albariño de Cambados
  5. De Rumanía a Vigo y del taller de coches a la mar: «Tuve mucha suerte con los armadores de aquí. Me han llegado a dar pescado para no volver a tierra vacío»
  6. La emotiva declaración de amor de Borja Iglesias a María Valero: «Cada día la amo más»
  7. Marián Mouriño, presidenta del Celta, emociona en un pregón marcado por la devoción y el sentimiento celeste
  8. De Vigo a Cibeles: la parada de Ana Mena en un restaurante de la ciudad antes de celebrar el Mundial

Cordal agradece el esfuerzo de los trabajadores durante la fiesta

Cordal agradece el esfuerzo de los trabajadores durante la fiesta

"Materiais e formas da terra", mostra colectiva en Sabarís

"Materiais e formas da terra", mostra colectiva en Sabarís

Sonsoles Ónega, una Premio Planeta en Bueu

Sonsoles Ónega, una Premio Planeta en Bueu

Sonsoles Ónega en Bueu

Sonsoles Ónega en Bueu

Dolores Calvo, presidenta de Condes de Albarei: «Para las bodegas de O Salnés, este el premio de más trascendencia»

Dolores Calvo, presidenta de Condes de Albarei: «Para las bodegas de O Salnés, este el premio de más trascendencia»

Autismo nas aulas: moita vontade e poucos recursos

Autismo nas aulas: moita vontade e poucos recursos

Sementeart: Seis millones de semillas de almeja para regenerar la ría de Pontevedra

Sementeart: Seis millones de semillas de almeja para regenerar la ría de Pontevedra

El interventor obliga al Concello de Ourense a elaborar un plan económico-financiero tras incumplir la regla de gasto de 2025

El interventor obliga al Concello de Ourense a elaborar un plan económico-financiero tras incumplir la regla de gasto de 2025
Tracking Pixel Contents