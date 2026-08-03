"Materiais e formas da terra", mostra colectiva en Sabarís
Seis autores amosan obras de pintura, cerámica e fotografía no multiusos
N.P.
O multiusos de Sabarís acolle ata o día 14 deste mes a mostra "Materiais e formas da terra", na que Marga Cachaza, Ana Fuentes, Teté Fernández-Colmeiro, Marcos Lago, Puri Pérez Leirós e Carmela García expoñen cerámica, pintura e fotografía.
A exposición amosa traballos dun grupo que comparte unha fonte de inspiración: a natureza, as súas cores, as súas formas e mutacións. As pezas cobran forma nun diálogo directo coa contorna, coa paisaxe, coa luz, cos materiais que nos lega a Terra.
Nas cerámicas, terra, auga e lume transfórmanse en obxetos de inspiración orgánica. As fotografías deteñen o tempo e a luz e invítanos a mirar con sosego, o territorio que habitamos, revelando suxerentes xeometrías. Na pintura, os pigmentos e aceites intentan capturar fragmentos, cores e formas da paisaxe, dunha natureza cada vez máis transformada pola nosa especie.
Pode visitarse todos os días de 19.00 a 21.00 e as mañás de sábados, domingos e luns de 12.00 a 14.00.
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