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Parrulas Fest ofrece ocio infantil en Nigrán

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N.P.

Nigrán

La quinta edición del Parrulas Fest invita a cuatro jornadas de diversión infantil en el escenario de A Foz desde mañana lunes de 19.30 a 20.30. El programa, organizado por el Concello de Nigrán, finaliza el jueves con una gala de Payasos sin Fronteras a favor de Gaza presentada por Peter Punk.

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