«Flota como poidas» vuelve hoy a A Foz
Una decena de «barcos locos» con un total de 54 tripulantes participan en la tradicional prueba
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N.P.
Nigrán
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