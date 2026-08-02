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«Flota como poidas» vuelve hoy a A Foz

Una decena de «barcos locos» con un total de 54 tripulantes participan en la tradicional prueba

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N.P.

Nigrán

Una decena de «barcos locos» con un total de 54 tripulantes participan hoy a partir de las 18.00 en la ya tradicional concentración «Flota como poidas» que organiza el Concello de Nigrán en A Foz. Al finalizar la travesía, a las 19.30, tocará el grupo Stoned at Pompeii.

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