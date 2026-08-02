Caíno y Padín exponen "As cores de Baiona" en la Capitanía

«As cores de Baiona» se titula la muestra que puede visitarse desde este sábado 1 de agosto hasta el día 15 en la Capitanía Marítima de la villa real de lunes a domingo en horario de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 22.00. Caíno y Carlos Padín muestran a través de sus cuadros su particular punto de vista del paisaje y paisanaje locales.

Dos personalidades y estilos muy diferenciados y una pasión común por alcanzar la esencia de la localidad a través del colorido y luminosidad de sus obras. Los óleos sobre lienzo y cartulina de Caíno invitan al espectador a la contemplación de su mirada sensible y nostálgica sobre la Baiona que lo vio crecer. Padín, por su parte, descubre la belleza de lo cotidiano y la atmósfera única baionesa en sus pinturas.