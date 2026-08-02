Los «barcos locos» reúnen a una multitud en A Foz

Las divertidas escenas de naufragios y chapuzones involuntarios sobre las aguas de A Foz do Miñor han vuelto a congregar a cientos de espectadores este domingo en el paseo de A Ramallosa. Los artefactos flotantes más absurdos tomaron una vez más las aguas nigranesas en busca de las risas y aplausos del público y el favor del jurado.

Pocas dudas tuvo el tribunal de expertos para otorgar el premio al artefacto «más currado» al bautizado como «Chuzas buscan therians», toda una gabarra con cubierta incluida que peinó la bahía tras sus presas con disparatadas maniobras.

El galardón a la tripulación más simpática recayó en una familia de pitufos a bordo lanchas hinchables, mientras que «Cutrellas», como su propio nombre indica, con sus tan imposibles como rudimentarios flotadores, se llevaron el reconocimiento al artefacto flotante «más cutre».

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Una tripulación en torno a la muñeca Barbie llamada «Floti Rosi» y «Parchís Chis Chis» con su correspondiente tablero flotante recogieron el premio a las familias «más intrépidas» en un certamen que también reservó el Premio Titanic para el mejor naufragio, que acabó en manos de la tripulación de «Viaje al país de Nunca Jamás». «La granja de Loli» se quedó con el galardón «a los rescatados».