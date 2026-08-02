Los «barcos locos» reúnen a una multitud en A Foz
Cientos de personas se divierten con las embarcaciones más disparatadas en la travesía «Flota como poidas»
Las divertidas escenas de naufragios y chapuzones involuntarios sobre las aguas de A Foz do Miñor han vuelto a congregar a cientos de espectadores este domingo en el paseo de A Ramallosa. Los artefactos flotantes más absurdos tomaron una vez más las aguas nigranesas en busca de las risas y aplausos del público y el favor del jurado.
Pocas dudas tuvo el tribunal de expertos para otorgar el premio al artefacto «más currado» al bautizado como «Chuzas buscan therians», toda una gabarra con cubierta incluida que peinó la bahía tras sus presas con disparatadas maniobras.
El galardón a la tripulación más simpática recayó en una familia de pitufos a bordo lanchas hinchables, mientras que «Cutrellas», como su propio nombre indica, con sus tan imposibles como rudimentarios flotadores, se llevaron el reconocimiento al artefacto flotante «más cutre».
Una tripulación en torno a la muñeca Barbie llamada «Floti Rosi» y «Parchís Chis Chis» con su correspondiente tablero flotante recogieron el premio a las familias «más intrépidas» en un certamen que también reservó el Premio Titanic para el mejor naufragio, que acabó en manos de la tripulación de «Viaje al país de Nunca Jamás». «La granja de Loli» se quedó con el galardón «a los rescatados».
- Oncología con sentido común: un gallego tiene un tercio menos de posibilidades de participar en un ensayo clínico de cáncer que un madrileño
- La compañía de seguros rechaza pagar el funeral de una mujer en Ourense porque el marido ocultó el estado real de salud
- La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil extiende los controles de alcoholemia y drogas por la comarca
- La alumna viguesa con sumas erróneas en la PAU logra matricularse en Medicina fuera de Galicia
- Abel Caballero, tras conocer que el Gobierno de Canarias financiará el estadio de Las Palmas: ¿A qué espera la Xunta en Vigo?
- ¿Fue el concierto de Chayanne el más multitudinario de la historia de Castrelos?
- Alerta en los comercios de Moaña por varios intentos de estafa al exigir pagos a través de Bizum por falsos pedidos
- Dos guardias civiles heridos en una pelea en la Festa do Albariño de Cambados