Las playas de Baiona reabren al baño y la Xunta busca el foco de contaminación en el río Miñor

Baiona ha vuelto a colgar este viernes la bandera verde en sus playas tras el tercer episodio de contaminación que ha obligado a prohibir el baño este mes de julio. El alcalde, Jesús Vázquez Almuiña, confirma que las analíticas realizadas esta mañana en los arenales revelan que la calidad del agua ha mejorado tras registrar niveles de bacterias fecales por encima de las recomendaciones sanitarias, por lo que los bañistas ya pueden volver a darse los correspondientes chapuzones.

El declarado el miércoles ha sido el tercer episodio de contaminación de este verano en el litoral baionés y ha afectado a A Ribeira, A Ladeira y Santa Marta. El de hace dos semanas alcanzaba estas dos últimos arenales y el primero, a principios de mes únicamente en Santa Marta.

La sucesión de focos en tan corto período preocupa al gobierno municipal, explica Almuiña, que ha solicitado a Augas de Galicia un estudio pormenorizado que dé con el foco del problema, que sitúan en el río Miñor, el cauce que vertebra y cruza la comarca a la que da nombre desde Gondomar hasta el estuario de A Foz. “Creemos que la causa tiene que estar en algún regato que desemboca en el Miñor, algún bombeo, la depuradora de Gondomar… Está claro que algo está pasando que nos afecta a nuestras playas”, señala el regidor baionés.

Técnicos del departamento autonómico y de Gestagua, la concesionaria del servicio de saneamiento y suministro de agua en Baiona, realizan tomas de muestras a lo largo de todo el río Miñor para localizar de dónde procede el vertido de fecales que se ha extendido hasta en tres ocasiones por la costa baionesa para ponerle solución. Almuiña espera disponer de resultados concluyentes la próxima semana.

Mientras tanto, el Programa de Vigilancia Sanitaria de las Zonas de Baño de la Xunta continuará realizando los controles pertinentes para comprobar la evolución de la calidad del agua y garantizar la seguridad sanitaria a las personas usuarias de las playas.

Banderas azules

Pese a sucederse hasta tres incidentes de niveles altos de bacteria E. coli no hay riesgo, asegura Almuiña, de perder las banderas azules que este año han recibido sus seis playas (A Ladeira, Santa Marta, A Ribeira, A Barbeira, Os Fraces y A Concheira). Los distintivos de calidad que otorga la Adeac (Asociación de Eduación Ambiental y del Consumidor) se retiran, apunta el alcalde, cuando se deteriora la calidad de las aguas y se prohíbe el baño, y se vuelven a izar cuando la situación vuelve a la normalidad.

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El problema podría influir a la hora de optar a las enseñas el año que viene, dado que la evolución de los focos a lo largo de este verano podría influir en la decisión de la organización de cara a 2027. El alcalde confía en mantenerlas, se muestra convencido de que se trata de una “situación puntual” que se podrá resolver en cuanto se localice la fuente de contaminación.