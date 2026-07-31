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Nigrán saca a licitación la reforma de sus salas de cine

Covertirá las dos salas actuales del centro comercial en un auditorio polivalente y una sala de proyecciones

Recreación de la entrada al nuevo espacio cultural de Nigrán.

Recreación de la entrada al nuevo espacio cultural de Nigrán. / D.P.

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Gabino Porto

Nigrán

El Concello de Nigrán transformará los antiguos cines del Centro Comercial Siglo XXI de A Ramallosa en un auditorio polivalente y una sala de proyecciones, mediante una reforma integral valorada en 555.290 euros. El proyecto, que saldrá a licitación la próxima semana, será financiado con fondos europeos del Plan de Actuación Integrada de O Val Miñor.

La actuación convertirá las dos salas actuales en un auditorio multifuncional con 106 plazas y un cine con 135 localidades. En total, el nuevo equipamiento contará con 241 asientos, siete de ellos adaptados para personas con movilidad reducida.

El Concello adquirió el inmueble el pasado año por 74.415 euros. El espacio, cerrado desde 2014, dispone de 420 metros cuadrados y dos salas con 160 butacas cada una. Desde octubre, el gobierno local ya ofrece proyecciones en una de ellas con buena respuesta del público.

El futuro auditorio contará con escenario, camerino, almacén y cabina de control de sonido, y podrá acoger conferencias, representaciones, actos culturales y eventos municipales. La sala de cine dispondrá de su propio espacio de control audiovisual.

Las obras incluirán la renovación de la climatización, ventilación, instalación eléctrica, iluminación y sistemas contra incendios, además de mejoras acústicas, accesibilidad y aseos. También se rehabilitarán y redistribuirán las butacas, se prepararán preinstalaciones para iluminación y sonido escénicos y se renovará la fachada interior con aluminio microperforado.

La intervención permitirá ampliar la programación cultural municipal desde 2027 y aprovechar la proximidad del aparcamiento gratuito, favoreciendo además la llegada de espectadores y usuarios al principal núcleo urbano del municipio.

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El alcalde, Juan González, destacó que el proyecto permitirá dotar a Nigrán de un espacio cultural necesario y reforzar la actividad comercial de A Ramallosa.

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