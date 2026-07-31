Baiona otorga a la Xunta las primeras Medallas al Mérito del Camiño da Costa

El pleno de Baiona aprobó ayer en sesión extraordinaria las primeras Medallas al Mérito del Camiño Portugués da Costa, concedidas a la Xunta de Galicia y, a título póstumo, a Juan Manuel López-Chaves.

La sesión dio luz verde a la continuidad de la Agenda España Digital 2026, fijó como festivos locales de 2027 el 20 de julio y el 27 de septiembre, modificó los estatutos de la Mancomunidad de O Val Miñor para mancomunar el taxi con el objeto der con el cual los taxis de los tres concellos podrán trabajar como sí hubiese solamente un solo territorio.

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Por último adjudicó la reurbanización de Santa Liberata por 1.474.850 euros.