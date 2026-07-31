Pleno
Baiona otorga a la Xunta las primeras Medallas al Mérito del Camiño da Costa
Se concedieron a la Xunta de Galicia y, a título póstumo, a Juan Manuel López-Chaves
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Baiona
El pleno de Baiona aprobó ayer en sesión extraordinaria las primeras Medallas al Mérito del Camiño Portugués da Costa, concedidas a la Xunta de Galicia y, a título póstumo, a Juan Manuel López-Chaves.
La sesión dio luz verde a la continuidad de la Agenda España Digital 2026, fijó como festivos locales de 2027 el 20 de julio y el 27 de septiembre, modificó los estatutos de la Mancomunidad de O Val Miñor para mancomunar el taxi con el objeto der con el cual los taxis de los tres concellos podrán trabajar como sí hubiese solamente un solo territorio.
Por último adjudicó la reurbanización de Santa Liberata por 1.474.850 euros.
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