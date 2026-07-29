Gran Bretaña, Portugal, Cuba y Galicia estarán en el «Nigrán Blues»

El Concello de Nigrán celebrará el sábado 15 de agosto la tercera edición del Festival Internacional «Nigrán Blues», una cita gratuita que reunirá en el espacio deportivo Dunas de Gaifar a grupos procedentes de Gran Bretaña, Portugal, Cuba y Galicia. La programación principal comenzará a las 19.00 horas con las actuaciones de Mitch Laddie Band, Nico & The Blue Birds, Layuca y The Triplets.

Antes, a las 13.00 horas, Blue Mondays ofrecerá una sesión vermú en el Malabar Beach, situado en el paseo de Panxón-Praia América. El festival comenzará a calentar motores el viernes 14, también en este establecimiento, con una jam session liderada desde las 19.00 horas por los músicos locales de Red Duck Blues. La propuesta estará abierta a todas las personas que deseen sumarse a la improvisación.

El encuentro combinará los conciertos con una oferta de food trucks, las sesiones del DJ Phantomatic y una intervención de pintura en directo del artista vigués Marcos Puingher, que creará una obra durante el desarrollo de la jornada.

El cartel reúne estilos diferentes vinculados al blues. Mitch Laddie Band aportará su blues-rock británico; Nico & The Blue Birds presentará una propuesta de soul, rhythm and blues y funk; Layuca llevará al escenario sus ritmos latinos y su sonido funk, mientras que The Triplets recuperará el rock and roll de los años cincuenta. Blue Mondays repasará clásicos del género con Laura Taka a la voz y al trombón.

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El festival está promovido por el Concello de Nigrán a través de FB Produxion, con la colaboración de la Diputación de Pontevedra, y servirá como cierre del ciclo anual Blues & Rías. El alcalde, Juan González, destacó que la tercera edición consolida al municipio como una referencia del blues en Galicia durante el verano.