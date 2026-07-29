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Baiona prepara un plan de tráfico por la Fiesta de la Anunciada

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D.P.

Baiona

Baiona activará un dispositivo especial de seguridad y regulación del tráfico con motivo de la Fiesta de la Anunciada desde las 23.30 horas del sábado 1 hasta las 00.30 del domingo 2. Durante ese periodo se cortará totalmente la PO-552 entre las rotondas del Puerto Pesquero y Villarosa.

Los desvíos se realizarán por Bahiña, A Roca, Baredo y viales secundarios. El acceso al Náutico, A Palma y el Parador será por el puerto. La playa Ribeira deberá quedar libre antes de las 18.00 horas del mismo sábado.

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