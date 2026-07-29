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Baiona cuelga la bandera roja y prohíbe el baño en tres playas por contaminación

El cierre se produce menos de dos semanas después de que dos de estas playas se tuviesen que cerrar por el mismo motivo

La medida se mantendrá hasta que un nuevo análisis permita comprobar la evolución de la calidad del agua

Vista panorámica de la playa de A Ladeira.

Vista panorámica de la playa de A Ladeira. / FDV

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Pablo Varela

Gabino Porto

Baiona cuelga la bandera roja en las playas de A Ribeira, A Ladeira y Santa Marta. Según fuentes del concello se debe a problemas de contaminación detectados en la última analítica.

Los socorristas que izaron la bandera fueron avisando uno a uno a los bañistas que permanecían en los arenales para que saliesen del agua. Este cierre se produce menos de dos semanas después de que dos de estas playas, A Ladeira y Santa Marta, tuviesen que cerrar por el mismo motivo.

Según informan fuentes municipales, la medida se mantendrá como mínimo hasta el viernes, cuando se llevará a cabo un nuevo análisis que permita comprobar la evolución de la calidad del agua y determinar si las playas pueden reabrirse al baño. Durante este periodo queda completamente prohibido el baño en cualquiera de estos arenales.

El pasado 22 de julio, el concello de Baiona publicaba en su web que las playas de A Ladeira y Santa Marta presentaban «una calidad excelente de las aguas de baño» según los últimos informes del Programa de Vigilancia Sanitaria de las Zonas de Baño de la Xunta de Galicia.

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La alegría ha durado poco y este miércoles vecinos y turistas vuelven a quedarse sin poder disfrutar de las principales playas del municipio.

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