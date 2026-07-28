Nigrán abre las fiestas de San Fiz con la película «San Simón»

Nigrán abrirá este martes la programación de San Fiz, patrón del municipio, con la proyección de la película «San Simón» a las 22.30 horas en la Praza do Concello. En el largometraje, escrito y dirigido por Miguel Ángel Delgado, participaron 60 vecinos de Nigrán como extras y el alcalde de Nigrán, Juan González, documentó como historiador el trabajo tras el libro y documental «Aillados. A memoria dos presos de 1936 na Illa de San Simón».

Los actos continuarán con música de cámara, conciertos y verbenas el viernes y sábado.