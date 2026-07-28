Nigrán abre las fiestas de San Fiz con la película «San Simón»
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D.P.
Nigrán
Nigrán abrirá este martes la programación de San Fiz, patrón del municipio, con la proyección de la película «San Simón» a las 22.30 horas en la Praza do Concello. En el largometraje, escrito y dirigido por Miguel Ángel Delgado, participaron 60 vecinos de Nigrán como extras y el alcalde de Nigrán, Juan González, documentó como historiador el trabajo tras el libro y documental «Aillados. A memoria dos presos de 1936 na Illa de San Simón».
Los actos continuarán con música de cámara, conciertos y verbenas el viernes y sábado.
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