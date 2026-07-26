Nigrán estrena hoy los conciertos de «Tardes na solaina»
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D.P.
Nigrán
Nigrán estrenará hoy el festival «Tardes na Solaina», con ocho conciertos programados hasta el 28 de agosto en A Foz, Praia América y Patos. Mesteño abrirá el ciclo, que incluirá actuaciones de Mambas Negras, Stoned at Pompeii, Arizona Baby, Dakidarría o Losdeltonos. Todos comenzarán a las 19.30 horas. El alcalde, Juan González, aseguró que el Concello seguirá apostando por la música en directo.
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