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«Memoria do mar»: mirada a Baiona

Participantes en el acto de presentación, en la Capitanía Marítima.

Participantes en el acto de presentación, en la Capitanía Marítima. / D.P.

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D. P.

Baiona

La Capitanía Marítima de Baiona acogió la clausura del Campo de Voluntariado «Memoria do Mar» y la presentación del documental elaborado por trece jóvenes participantes en esta iniciativa de la Xunta. La pieza recoge testimonios de vecinos vinculados al mar y recupera vivencias y recuerdos de la tradición marinera local.

Durante dos semanas, los jóvenes investigaron el patrimonio marítimo de Baiona, realizaron entrevistas y produjeron el documental con el apoyo de Filmes de Pedra.

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Al acto asistieron representantes de la Xunta, Concello, Diputación y Cofradía de Pescadores. El alcalde, Jesús Vázquez Almuíña, destacó la unión entre juventud, patrimonio y tradición marinera.

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