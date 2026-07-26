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Augas de Galicia estudia declarar la prealerta en Baiona

Intensificará el seguimiento del abastecimiento y recomienda reducir consumos no esenciales

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D.P.

Baiona

Augas de Galicia estudia declarar una prealerta por falta de agua en Baiona y mantiene medidas equivalentes a una prealerta por escasez moderada, aunque sin declararla formalmente, según informó este viernes. El organismo intensificará el seguimiento del abastecimiento y recomienda reducir consumos no esenciales.

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