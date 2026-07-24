Nigrán aplica medidas para reducir el consumo de agua

El Concello de Nigrán aplicará medidas para reducir el consumo de agua potable ante la evolución desfavorable de los embalses.

Según explica el Ayuntamiento en una nota de prensa, aunque el abastecimiento no está comprometido, el embalse de Zamáns, única fuente de suministro del municipio, se encuentra al 74 %, trece puntos menos que hace un año. Entre las actuaciones previstas figuran limitar al mínimo imprescindible el riego de jardines y el baldeo de espacios públicos, además de cerrar temporalmente las duchas de las playas y otras infraestructuras hídricas sin circuito cerrado. El Concello pide también a la ciudadanía que restrinja el consumo doméstico a lo necesario. El alcalde, Juan González, señala que la prealerta decretada en Vigo busca anticiparse a posibles restricciones y fomentar un uso responsable del agua.