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Baiona premiará a los cabezudos y gigantes de la Anunciada

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D. P.

Baiona

El Concello de Baiona mantiene abiertas las inscripciones para participar en los Gigantes y Cabezudos y en las cucañas marítimas de la Fiesta de la Anunciada.

La comparsa recorrerá el casco histórico los días 1 y 2 de agosto, desde las 11.00 horas, con premios de 30 euros por cabezudo y 150 por gigante. Las solicitudes podrán presentarse hasta el 30 de julio. Las cucañas se celebrarán el 2 de agosto, a las 17.00 horas, en el puerto pesquero. Aquí la organización establece un premio para Bandera normal a 10 euros y la Bandera especial a 20 euros.

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