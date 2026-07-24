Baiona premiará a los cabezudos y gigantes de la Anunciada

El Concello de Baiona mantiene abiertas las inscripciones para participar en los Gigantes y Cabezudos y en las cucañas marítimas de la Fiesta de la Anunciada.

La comparsa recorrerá el casco histórico los días 1 y 2 de agosto, desde las 11.00 horas, con premios de 30 euros por cabezudo y 150 por gigante. Las solicitudes podrán presentarse hasta el 30 de julio. Las cucañas se celebrarán el 2 de agosto, a las 17.00 horas, en el puerto pesquero. Aquí la organización establece un premio para Bandera normal a 10 euros y la Bandera especial a 20 euros.