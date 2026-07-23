Panxón acoge la Jornada Mundial de los Abuelos

La iglesia de San Juan de Panxón, Templo Votivo del Mar, acogerá el próximo 26 de julio la Jornada Mundial de los Abuelos.

Será a las 20.00 horas y la presidirá el obispo de la Diócesis Tui-Vigo, Antonio Valín. Bajo el lema «Yo no te olvidaré», invita a mayores y familias.

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Esta jornada fue instituida por la iglesia católica en 2021.