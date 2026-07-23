Panxón acoge la Jornada Mundial de los Abuelos
Se celebra el próximo día 26 presidida por el obispo Antonio Valín
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Nigrán
La iglesia de San Juan de Panxón, Templo Votivo del Mar, acogerá el próximo 26 de julio la Jornada Mundial de los Abuelos.
Será a las 20.00 horas y la presidirá el obispo de la Diócesis Tui-Vigo, Antonio Valín. Bajo el lema «Yo no te olvidaré», invita a mayores y familias.
Esta jornada fue instituida por la iglesia católica en 2021.
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