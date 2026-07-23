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Panxón acoge la Jornada Mundial de los Abuelos

Se celebra el próximo día 26 presidida por el obispo Antonio Valín

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D. P.

Nigrán

La iglesia de San Juan de Panxón, Templo Votivo del Mar, acogerá el próximo 26 de julio la Jornada Mundial de los Abuelos.

Será a las 20.00 horas y la presidirá el obispo de la Diócesis Tui-Vigo, Antonio Valín. Bajo el lema «Yo no te olvidaré», invita a mayores y familias.

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Esta jornada fue instituida por la iglesia católica en 2021.

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