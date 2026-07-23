La Diputación financia la rehabilitación de lavaderos en Nigrán

La Diputación de Pontevedra destinará cerca de 250.000 euros a la mejora y restauración de la fuente de Rial y seis lavaderos municipales de Nigrán. La ayuda, que será aprobada este viernes por la junta de gobierno, financiará más del 80% del proyecto a través del Plan +Provincia 2026-2027.

La actuación incluye la fuente de Rial, en Camos, y los lavaderos de Rans, Cabreira, Carballal, Mina Camos, O Torreiro Nandín y Pracins de Abaixo. Los trabajos contemplan la limpieza y recuperación de las estructuras originales, la retirada de elementos ajenos, la restauración de muros y pilares de granito y la instalación de nuevas cubiertas.

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También se renovarán los pavimentos, la iluminación y las zonas verdes próximas. El diputado Jesús Vázquez Almuiña, que ayer visitó Nigrán y realizó un recorrido por algunos de los elementos a rehabilitar, destacó que la inversión permitirá conservar el patrimonio local y mejorar sus espacios públicos.