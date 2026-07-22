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Gastronomía

Nigrán acoge el sábado el evento «Bocados e grolos»

La jornada combinará música en directo, coctelería, alta gastronomía y paddle surf

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D. P.

Nigrán

La Foz do Miñor acogerá el sábado 25 de julio «Bocados e Grolos: el Festival», una jornada que combinará música en directo, coctelería, alta gastronomía y paddle surf, según informa el Concello de Nigrán.

De 12.00 a 00.00 horas, diez bartenders y cuatro propuestas culinarias ofrecerán cócteles y tapas. Habrá conciertos de Geles Alva, Zalomon Grass y Treintañeras Cañeras, sesiones de DJ Vaia Merla y bautismos gratuitos de paddle surf para mayores de doce años.

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