Reabren las playas baionesas de A Ladeira y Santa Marta tras recuperar su agua una calidad excelente

El Concello de Baiona ha reabierto al baño las playas de A Ladeira y Santa Marta después de que los nuevos análisis realizados confirmasen que las aguas de ambos arenales vuelven a presentar una calidad excelente, informó esta tarde el Concello baionés.

Los resultados del remuestreo permiten dejar sin efecto las medidas preventivas adoptadas durante los últimos días y reponer la bandera verde en las dos playas. Las banderas en ambos arenales fueron izadas a primera hora de la tarde. De este modo, el baño vuelve a estar permitido con normalidad y con garantías sanitarias para las personas usuarias.

El nuevo control se llevó a cabo dentro del Programa de Vigilancia Sanitaria de las Zonas de Baño de la Xunta de Galicia. Según los datos recibidos, las aguas han recuperado sus parámetros habituales y cumplen con los niveles exigidos para su uso recreativo.

El Concello destaca que con la reapertura de A Ladeira y Santa Marta, todas las playas del municipio de Baiona presentan actualmente una calidad excelente del agua de baño.

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En un comunicado, el Ayuntamiento agradeció la colaboración y la comprensión de vecinos y visitantes durante el periodo en el que estuvieron vigentes las restricciones. Además, reafirmó su compromiso con la protección de la salud pública, la conservación del medio marino y el mantenimiento de los estándares de calidad en los arenales del municipio.