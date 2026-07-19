La Xunta prepara cinco actuaciones contra las inundaciones de Gondomar

Tras años de espera, el gobierno de Alfonso Rueda es el que quiere poner el cascabel al gato de las graves inundaciones que sufre la villa de Gondomar casi cada invierno. La Xunta comunicó al Concello una inversión de cerca de seis millones de euros en un conjunto de cinco actuaciones destinadas a resolver los problemas de inundaciones provocados por los ríos Zamáns y Miñor. El proyecto definitivo fue presentado por el director de Augas de Galicia, Roi Fernández, al alcalde, Paco Ferreira, y prevé que las obras comiencen en 2027.

«Después de mucho diálogo, negociación y consenso, podemos decir que ya tenemos el proyecto definitivo en el Concello. Ahora será estudiado e informado por los servicios técnicos municipales para ultimar los aspectos necesarios antes de la licitación de las obras», señaló Ferreira.

El regidor puso en valor que «por fin este gobierno municipal consiguió desbloquear una actuación imprescindible gracias al entendimiento con Augas de Galicia, que asumirá una inversión de cerca de seis millones de euros para hacer realidad una infraestructura fundamental para la seguridad, la movilidad y el futuro del municipio».

Plano del proyecto en el que muestra las actuaciones a realizar. / D.P.

La intervención principal será la construcción de un nuevo viaducto en la confluencia de ambos ríos, una infraestructura diseñada para aumentar la capacidad hidráulica y facilitar la evacuación del agua durante los episodios de crecida. Bajo la nueva estructura se habilitará un canal de alivio que permitirá trasladar caudales desde el Zamáns hasta el Miñor, reduciendo así el riesgo de desbordamientos en el casco urbano.

El proyecto incluye también la mejora de la movilidad y la integración del entorno fluvial. El nuevo viaducto contará con aceras de tres metros de ancho, iluminación integrada y adaptada al paisaje urbano y medidas para conservar y poner en valor las zonas arboladas. Además, se acondicionará un paseo fluvial a lo largo del tramo afectado y se construirán dos pasarelas peatonales que comunicarán ambas márgenes.

Otra de las actuaciones previstas será la creación de un desvío provisional paralelo al nuevo puente durante la ejecución de los trabajos. Esta solución permitirá mantener la circulación y evitar que todo el tráfico tenga que atravesar el centro urbano.

Augas de Galicia asumirá la ejecución y el cien por cien de la financiación de la obra, mientras que el Concello deberá garantizar la disponibilidad de los terrenos necesarios. La previsión es licitar la actuación antes de que finalice este año y proceder a su adjudicación y comienzo en 2027.

Paco Ferreira destacó que el proyecto inicial fue modificado para adaptarlo a las necesidades actuales del municipio e incorporar las propuestas trasladadas por el gobierno local. El documento será ahora analizado por los servicios técnicos municipales antes de completar su tramitación.

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La actuación beneficiará a más de 15.000 personas y pretende combinar la protección frente a las inundaciones con la mejora de la accesibilidad, la movilidad peatonal y la recuperación ambiental de las riberas. El alcalde definió la intervención como una demanda histórica que llevaba décadas pendiente y que permitirá dotar a Gondomar de una infraestructura más segura, accesible y adaptada a su crecimiento.