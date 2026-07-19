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John O’Gallagher cierra el XX Nigránjazz

Concierto del quinteto holandés Eclipse en el festival Nigránjazz.

Concierto del quinteto holandés Eclipse en el festival Nigránjazz. / CRIS GRANDE

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D.P.

Nigrán

El Nigranjazz, que organiza el Concello, cerró ayer su exitosa vigésima edición con Abe Rábade Trío y el saxofonista estadounidense John O’Gallagher. La imagen corresponde al quinteto holandés Eclipse, el viernes.

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