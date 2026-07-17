Voluntariado
Jóvenes retratarán el legado marino de Baiona
El alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuiña, y los ediles de Juventud y Mar, Ruth Álvarez y Joaquín López, han recibido en el Concello a los participantes del campus de voluntariado «Memoria del Mar», una iniciativa promovida por la Xunta de Galicia en la que participan 13 jóvenes procedentes de distintos puntos de la geografía gallega y española.
Durante el encuentro, los jóvenes voluntarios mostraron su ilusión por descubrir Baiona, conocer de primera mano su tradición marinera y participar en sus actividades culturales y festivas durante su estancia en la villa.
Mientras estén en Baiona, el grupo deberá elaborar un documental que recoja la memoria y el legado de la gente del mar. Para ello, realizarán entrevistas a personas referentes, vinculadas al sector marítimo, con el propósito de preservar y divulgar este importante patrimonio inmaterial.
El resultado final se presentará en un acto público el próximo miércoles, 22 de julio, a las 20 horas, en la Capitanía Marítima de Baiona.
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