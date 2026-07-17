Baiona cierra al baño dos playas e investiga contaminación

El Concello de Baiona ha decretado de forma preventiva la prohibición temporal del baño en las playas de A Ladeira y Santa Marta después de recibir los resultados de los últimos controles analíticos realizados dentro del Programa de Vigilancia Sanitaria de las Zonas de Baño de la Xunta de Galicia, informó esta tarde el Concello de Baiona.

Según un comunicado, la medida se mantendrá hasta que un nuevo análisis permita comprobar la evolución de la calidad del agua y determinar si ambas playas pueden reabrirse al baño. Durante este periodo permanecerá izada la bandera roja en los dos arenales.

La restricción afecta únicamente al baño, por lo que el resto de los servicios disponibles en las playas continuará funcionando con normalidad. El Concello ya ha informado de la situación a Protección Civil, al servicio de socorrismo y a la Policía Local, que colaborarán en el seguimiento y cumplimiento de la prohibición.

Mientras tanto, la empresa concesionaria del servicio de saneamiento y el personal municipal están realizando diferentes comprobaciones para tratar de identificar el origen de la contaminación y adoptar las medidas necesarias para resolver la incidencia en el menor plazo posible.

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En su comunicado, el gobierno local agradece la comprensión de vecinos y visitantes y señala que «la prohibición temporal responde a criterios de prevención y al objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar de las personas usuarias de las playas». La reapertura al baño dependerá de los resultados de los próximos controles sanitarios.