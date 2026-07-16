«Es maravilloso poder ofrecer un concierto sin coste alguno»

Con una voz que susurra tanto como canta, Gretchen Parlato lleva media vida redefiniendo lo que significa ser una vocalista de jazz en el siglo XXI. Con tres nominaciones al Grammy en su trayectoria, sigue explorando los límites entre el jazz, el bossa nova y el R&B con la misma curiosidad que la impulsó desde adolescente. Hoy a las 21.30 horas, Parlato hará vibrar a Nigrán en el concierto inaugural del Festival Nigranjazz, en el Esteiro da Foz.

¿Cuáles son sus expectativas para esta gira por España?

Ya hemos estado de gira por España antes y amamos a la gente, la cultura y la comida. Siempre hemos tenido experiencias maravillosas en España y esperamos vivir muchas más.

Nigranjazz celebra su 20º aniversario este año. ¿Qué significa para usted abrir un festival con una historia tan rica (y símbolo de resistencia cultural y democratización) en un lugar tan especial como el Esteiro da Foz?

Es un honor absoluto abrir el festival y honrar su historia y su significado. Es maravilloso poder ofrecer un concierto en directo sin coste alguno, esperamos que nuestro público lo disfrute. Además, hoy es el cumpleaños de nuestro bajista, Alan Hampton, así que esperamos que todos se unan para felicitarle.

Le han llamado la «anti-Céline Dion» por su estilo vocal: íntimo, contenido, sin excesos. ¿Fue una decisión consciente desarrollar ese estilo, o surgió de forma natural?

Sí, creo que fue Helen McKenzie quien dijo aquello de «¡no es ninguna Céline Dion!», y parece que nunca voy a poder olvidarlo. Canto de forma honesta, pura y genuina, y eso resulta íntimo y quizás comedido... Pero no le falta matiz, detalle, dinámica, emoción, corazón y alma.

Su música mezcla influencias muy distintas. ¿Cómo describe lo que hace cuando alguien le pregunta qué tipo de música toca?

Mi música suele encajar, en general, bajo el paraguas del jazz, pero incorpora otros géneros. Normalmente dejo que la gente la escuche por sí misma y la defina como quiera. Yo me concentro en crear, sin intentar categorizar mi arte.

¿Dónde se encuentra creativamente ahora mismo? ¿Planea publicar un nuevo álbum?

Mi nuevo álbum, The Wise Ones, saldrá el 11 de septiembre, con varios sencillos ya disponibles. Está coproducido con Alan Hampton y cuenta con colaboraciones de Robert Glasper, Mark Guiliana, Amber Navran, Becca Stevens y Meshell Ndegeocello.

Si pudiera dar un consejo a una joven cantante que quiere empezar en el jazz, ¿cuál sería?

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Mantente fiel y en sintonía con quien eres, y deja que tu honestidad se refleje en tu voz. ¡Canta como hablas! No lo intentes, simplemente hazlo. ¡Sigue creando!