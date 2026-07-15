Los percebeiros de Baiona, en contra de una asignación fija al patrón mayor

La Asamblea de Percebeiros a Pie de Baiona ha expresado por unanimidad su rechazo a la decisión de la Xunta Xeral de la Cofradía de Pescadores de establecer una retribución fija de 1.800 euros mensuales como asignación fija para el patrón mayor. El colectivo emitió ayer un comunicado de prensa en el que califica la medida como «un robo» a los socios y anuncia una recogida de firmas y posibles movilizaciones.

Los percebeiros aseguran que la decisión no tiene precedentes en el pósito baionés, donde hasta ahora el patrón mayor percibía únicamente dietas por gastos justificados. Critican también que el nuevo sueldo supere los ingresos de trabajadores de la cofradía con funciones y horarios definidos.

La asamblea de percebeiros cuestiona, además, el procedimiento seguido para aprobar la medida. Según denuncia, la decisión fue adoptada por diez miembros de la Xunta Xeral, sin convocar una asamblea en la que pudieran participar los más de 150 socios de la entidad.

El colectivo considera que una medida de este alcance debería someterse al debate y aprobación de la mayoría de los integrantes de la cofradía. También reclama que se concreten las funciones asociadas a la nueva retribución.

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Los percebeiros exigen la retirada del acuerdo y el mantenimiento del sistema tradicional de dietas. Advierten de que, si no hay rectificación, promoverán protestas para mostrar el rechazo del sector y reclamar mayor transparencia en la gestión.