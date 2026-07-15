Nigrán mantendrá el programa «Acompaña»

El Concello de Nigrán destinará 15.000 euros a garantizar la continuidad del programa «Acompaña», desarrollado por Avelaíña para favorecer la autonomía de personas con problemas de salud mental.

La iniciativa, integrada en el proyecto «Vivindo Saúde», atiende a 25 usuarios de la comarca con trastorno mental grave. Cada participante cuenta con un asesor personal para trabajar habilidades de la vida cotidiana, como realizar compras, gestionar dinero y medicación, utilizar el transporte público o completar trámites administrativos.

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El programa combina formación teórica y práctica, además de acompañamientos cuando son necesarios, en coordinación con profesionales sanitarios y sociales. La intervención también reduce la sobrecarga de cuidados de las familias. El alcalde, Juan González, destacó los resultados alcanzados y la intención municipal de mantener esta colaboración.