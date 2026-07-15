Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
⚽Victoria de EspañaCondena hermano Pedro SánchezMatrícula Universidad GaliciaIncendio OímbraDetenido «El anciano»Muere ViqueiraProtesta conservatorio
instagramlinkedin

Salud mental

Nigrán mantendrá el programa «Acompaña»

Está desarrollado por la asociación Avelaíña con el apoyo del Concello | Atiende a 25 personas

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

D. P.

Nigrán

El Concello de Nigrán destinará 15.000 euros a garantizar la continuidad del programa «Acompaña», desarrollado por Avelaíña para favorecer la autonomía de personas con problemas de salud mental.

La iniciativa, integrada en el proyecto «Vivindo Saúde», atiende a 25 usuarios de la comarca con trastorno mental grave. Cada participante cuenta con un asesor personal para trabajar habilidades de la vida cotidiana, como realizar compras, gestionar dinero y medicación, utilizar el transporte público o completar trámites administrativos.

Noticias relacionadas

El programa combina formación teórica y práctica, además de acompañamientos cuando son necesarios, en coordinación con profesionales sanitarios y sociales. La intervención también reduce la sobrecarga de cuidados de las familias. El alcalde, Juan González, destacó los resultados alcanzados y la intención municipal de mantener esta colaboración.

TEMAS

Añádenos en Google
Tracking Pixel Contents