Las obras del vial Baredo-Baiona se iniciarán en el mes de agosto

El Concello de Baiona y la Diputación de Pontevedra iniciarán en la tercera semana de agosto las obras de ampliación de la carretera provincial EP-2203 (Baredo-Baiona), en el tramo comprendido entre el puente de Outeiro y Montealto, informo el Concello de Baiona. Esta actuación, fruto de un convenio de colaboración entre ambas administraciones, responde a una demanda histórica de los vecinos de la parroquia de Baredo, que llevan años reclamando mejoras en esta vía.

El proyecto tiene como objetivo principal incrementar la seguridad vial en un tramo de aproximadamente un kilómetro, además de facilitar los accesos a los barrios de Río Pequeno, Río, Torre y Agro. Entre las actuaciones previstas se incluyen la ampliación de los carriles de circulación, la creación de una senda peatonal, la renovación completa del firme, la instalación de nueva iluminación, señalización vertical y horizontal, y recogida de aguas pluviales.

Asimismo, se instalarán dos pasos de peatones sobreelevados con el fin de reducir la velocidad del tráfico y mejorar la seguridad de los viandantes. La intervención se dividirá en tres tramos diferenciados, adaptándose a las características del entorno, incluyendo aceras que alcanzarán hasta los 2,5 metros de ancho.

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El alcalde, Jesús Vázquez Almuiña, presentó recientemente el proyecto a los vecinos, destacando su relevancia para mejorar la movilidad de peatones, vehículos y transporte escolar, así como para completar la principal arteria de comunicación de Baredo y reforzar su conexión con Baíña.