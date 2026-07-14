Grave imprudencia en Gondomar: interceptan a un niño de 10 años conduciendo una moto con su padre

Pilotaba un niño de 10 años y, de acompañante en el asiento trasero de una moto de 125 centímetros cúbicos iba su padre. Esta fue la imagen que se encontró el pasado 8 de julio, una patrulla del destacamento de Tráfico de O Porriño, que prestaba servicio de vigilancia en la carretera EP-3102, en el término municipal de Gondomar.

Tras interceptar el vehículo e identificar a sus ocupantes, los agentes comprobaron que el conductor era un menor de diez años de edad, mientras que su padre viajaba como acompañante.

Ante estos hechos, los componentes de la Unidad de investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Subsector de Pontevedra instruyeron las correspondientes diligencias de investigación al padre del menor por su presunta responsabilidad en los hechos, al haber permitido que un niño sin la edad mínima ni la correspondiente autorización administrativa condujera un vehículo a motor por una vía abierta a la circulación.

En un comunicado oficial, la Guardia Civil recuerda que este tipo de conductas suponen un grave riesgo para la seguridad vial, tanto para quienes las protagonizan como para el resto de usuarios de la vía, especialmente cuando afectan a menores de edad, considerados usuarios vulnerables.

Consejos y recomendaciones

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Pontevedra recuerda la importancia de proteger a los menores y hace un llamamiento a las familias para que adopten conductas responsables:

Nunca permita que un menor conduzca un vehículo a motor en vías públicas. La edad mínima y la obtención del correspondiente permiso de conducción son requisitos indispensables para garantizar una conducción segura.

La edad mínima y la obtención del correspondiente permiso de conducción son requisitos indispensables para garantizar una conducción segura. Los adultos deben ser un ejemplo de comportamiento responsable. Facilitar o consentir que un menor conduzca un vehículo puede tener graves consecuencias legales y poner en serio peligro su vida y la de terceros.

Facilitar o consentir que un menor conduzca un vehículo puede tener graves consecuencias legales y poner en serio peligro su vida y la de terceros. Las motocicletas ofrecen una menor protección frente a los accidentes , por lo que exigen una adecuada formación, experiencia y capacidad de reacción que un menor no posee.

, por lo que exigen una adecuada formación, experiencia y capacidad de reacción que un menor no posee. La educación vial comienza en el ámbito familiar. Transmitir el respeto por las normas de circulación desde edades tempranas contribuye a prevenir siniestros y fomentar una movilidad más segura.

Ante cualquier conducta que suponga un riesgo para la seguridad vial, la colaboración ciudadana resulta fundamental para prevenir siniestros y proteger a los usuarios más vulnerables.

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La Guardia Civil avisa que continuará desarrollando servicios de vigilancia y control en las carreteras de la provincia para prevenir conductas que comprometan la seguridad vial y reforzar la protección de los colectivos más vulnerables.