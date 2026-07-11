Ocho auxilares refuerzan la plantilla de la policía de Baiona

Baiona refuerza durante la temporada estival la plantilla de la Policía Local con la incorporación de ocho auxiliares, destinados a apoyar las tareas de control de tráfico, seguridad vial y atención ciudadana. El alcalde, Jesús Vázquez Almuiña, acompañado por el inspector del cuerpo municipal, recibió a los nuevos efectivos para darles la bienvenida y entregarles sus acreditaciones.

La contratación responde al incremento de población que registra la villa durante los meses de verano, por la llegada de visitantes y el aumento de residentes temporales. Esta situación obliga a ampliar los recursos para garantizar una respuesta ante las necesidades propias de una época de mayor actividad.

Los auxiliares cuentan con formación teórica y práctica en ámbitos relacionados con la seguridad y la convivencia. Su preparación incluye materias vinculadas al medio ambiente, la violencia de género y los delitos informáticos, además de conocimientos sobre regulación del tráfico, mantenimiento del orden público y atención ante conflictos vecinales.

Entre sus funciones figuran la vigilancia de las entradas y salidas de los centros escolares, el apoyo en dispositivos y la resolución de incidencias para las que sean requeridos.

Noticias relacionadas

Vázquez Almuiña destacó que estas incorporaciones serán de gran ayuda para mejorar la información, la seguridad y el bienestar de vecinos y visitantes. Los ocho auxiliares completarán el servicio ordinario de la Policía Local durante los meses de mayor afluencia en Baiona.