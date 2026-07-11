Verano
Nigrán pone un bus gratis a la playa este verano
Funcionará fines de semana y festivos para acercar al vecindario más alejado del mar
Nigrán vuelve a conectar Porto do Molle y Praia América mediante un autobús directo que funcionará los fines de semana y festivos de julio y agosto. La principal novedad es que el servicio será gratuito, tras una contratación municipal por 10.978 euros.
La línea opera con un vehículo de 22 plazas y una adaptada para personas con movilidad reducida. Circula entre las 11.00 y las 13.00 horas, de 14.25 a 16.30 y de 17.00 a 20.30, con frecuencias cada veinte minutos.
Según una nota de prensa del Concello, el recorrido parte del área de autocaravanas de Porto do Molle, situada cerca del centro comercial Nasas, realiza una parada en la plaza Rosalía de Castro, en el centro de Nigrán, y finaliza en Gaifar, junto a la oficina de turismo y Praia América.
El Concello destaca que la iniciativa facilita el acceso a la costa, reduce los problemas de aparcamiento y promueve una movilidad sostenible. Durante el resto de la semana, la línea intramunicipal Nigranbus mantiene su recorrido habitual entre Chandebrito y Priegue, pasando por todas las parroquias.
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