Instalaciones
La escuela «Galiña Azul» de Gondomar tendrá un sistema de climatización
Las altas temperaturas motivaron las demandas de los padres y profesorado
El Concello de Gondomar y el Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar acordaron instalar un sistema de climatización en la Escola Infantil «Galiña Azul» del municipio. La actuación fue abordada en una reunión de trabajo mantenida entre el alcalde, Paco Ferreira, y el gerente del Consorcio, Perfecto Rodríguez, en la que ambas administraciones concretaron la ejecución de esta mejora en las instalaciones educativas.
El objetivo de la intervención es dotar las aulas de un sistema de aire acondicionado que permita garantizar unas condiciones térmicas adecuadas tanto para los niños y niñas de entre 0 y 3 años como para el personal educativo del centro. La medida, según explicó el Concello, responde a una demanda reiterada por parte de las familias, especialmente ante las elevadas temperaturas que se registran durante los meses de verano y que afectan al normal desarrollo de la actividad diaria en la escuela infantil.
El acuerdo alcanzado establece que el Concello de Gondomar será el encargado de redactar el proyecto técnico y de ejecutar materialmente las obras necesarias para la instalación del sistema de climatización. La financiación de la actuación se realizará con cargo a las aportaciones semestrales que el propio Concello efectúa al Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.
El alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, agradeció la colaboración y la buena disposición del Consorcio para hacer posible esta intervención. El regidor destacó que «la salud y el bienestar de nuestros niños y niñas son una prioridad» y subrayó que esta actuación permitirá ofrecer un servicio público de mayor calidad, adaptado a las necesidades actuales y a una realidad climática marcada por episodios de calor cada vez más intensos.
Suscríbete para seguir leyendo
- El afloramiento de aguas profundas por el viento de nordés «congela» a los bañistas de las playas de la ría de Vigo
- La calle más poblada de Vigo tendrá en primavera un gran «macroparque»: puesta la primera piedra de la obra
- Portugal da luz verde a la acuicultura del futuro con su primera macrogranja de peces en alta mar
- Isabel y Adolfo, de Venezuela a Ourense con sus tres hijos para reabrir un puesto en la plaza de abastos: la inmigración que rescata el comercio en Ourense
- Muere una mujer de 60 años tras caer en un pozo y electrocutarse en Vigo
- Un nuevo gigante emerge en la costa de Vigo: avanza la construcción de «Alto de Bouzas» con 15 pisos de altura
- Un helicóptero para combatir los incendios más virulentos: resiste los 35 grados, vuela a 300 kilómetros por hora y transporta 2.500 litros de agua
- Carmen Villar, auxiliar de ayuda a domicilio desde 2009: «Somos las esclavas de la dependencia. No faltan cuidadoras; el SAF las está expulsando»