La escuela «Galiña Azul» de Gondomar tendrá un sistema de climatización

El Concello de Gondomar y el Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar acordaron instalar un sistema de climatización en la Escola Infantil «Galiña Azul» del municipio. La actuación fue abordada en una reunión de trabajo mantenida entre el alcalde, Paco Ferreira, y el gerente del Consorcio, Perfecto Rodríguez, en la que ambas administraciones concretaron la ejecución de esta mejora en las instalaciones educativas.

El objetivo de la intervención es dotar las aulas de un sistema de aire acondicionado que permita garantizar unas condiciones térmicas adecuadas tanto para los niños y niñas de entre 0 y 3 años como para el personal educativo del centro. La medida, según explicó el Concello, responde a una demanda reiterada por parte de las familias, especialmente ante las elevadas temperaturas que se registran durante los meses de verano y que afectan al normal desarrollo de la actividad diaria en la escuela infantil.

El acuerdo alcanzado establece que el Concello de Gondomar será el encargado de redactar el proyecto técnico y de ejecutar materialmente las obras necesarias para la instalación del sistema de climatización. La financiación de la actuación se realizará con cargo a las aportaciones semestrales que el propio Concello efectúa al Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.

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El alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, agradeció la colaboración y la buena disposición del Consorcio para hacer posible esta intervención. El regidor destacó que «la salud y el bienestar de nuestros niños y niñas son una prioridad» y subrayó que esta actuación permitirá ofrecer un servicio público de mayor calidad, adaptado a las necesidades actuales y a una realidad climática marcada por episodios de calor cada vez más intensos.