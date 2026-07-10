Baiona cortará una calle por la actuación de la orquesta Panorama

El Concello de Baiona cortará al tráfico la PO-552 el próximo jueves 16 de julio, de 22.30 a 2.00 horas, con motivo de las fiestas de la Virgen del Carmen y la actuación de la orquesta Panorama.

Según el Concello, el corte afectará al tramo entre la rotonda del puerto pesquero y la del Villa Rosa, que quedará peatonalizado para garantizar la seguridad del público. Habrá desvíos señalizados por Baíña, Virgen de la Roca, Baredo y vías secundarias. El gobierno local pide prudencia y colaboración.