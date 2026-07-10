Fiesta
Baiona cortará una calle por la actuación de la orquesta Panorama
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D.P.
Nigrán
El Concello de Baiona cortará al tráfico la PO-552 el próximo jueves 16 de julio, de 22.30 a 2.00 horas, con motivo de las fiestas de la Virgen del Carmen y la actuación de la orquesta Panorama.
Según el Concello, el corte afectará al tramo entre la rotonda del puerto pesquero y la del Villa Rosa, que quedará peatonalizado para garantizar la seguridad del público. Habrá desvíos señalizados por Baíña, Virgen de la Roca, Baredo y vías secundarias. El gobierno local pide prudencia y colaboración.
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