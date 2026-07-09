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Vecinos de Nigrán denuncian vertidos de basura y material de obra en un hotel de Playa América

La calle Fontaíña acumula escombros y otros residuos vertidos desde el establecimiento

Restos de basura y obra en Playa América a los pies de un hotel

Restos de basura y obra en Playa América a los pies de un hotel

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Restos de basura y obra en Playa América a los pies de un hotel / V. Currás

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Víctor P. Currás

Víctor P. Currás

Vigo

Sacos de cemento, escombros, un váter, zapatillas y botellas de agua entre residuos de todo tipo. Uno de los caminos de acceso a una de las playas más queridas y afamadas de las Rías Baixas presenta, desde hace semanas, un deplorable aspecto. El motivo es el vertido de residuos a la rúa Fontaíña que comunica a Playa América con las viviendas y urbanizaciones situadas tierra adentro.

Estos tienen su origen en el Hotel Miramar Playa ubicado en la carretera PO-325 a su paso por la parte más al sur del arenal. Según denuncian varios vecinos, en las últimas semanas han llegado a pilar 'in fraganti' a trabajadores del complejo arrojando estos restos por la ventana trasera del complejo comercial.

La pila de basuras ocupa uno de los márgenes del camino que discurre hacia rúa do Gobernador y O Viso, en el que además suelen aparcar varios vehículos o caminan familias y niños en chanclas de camino al arenal.

Sin respuesta de Concello o dirección del hotel

Los mismos vecinos han elevado las quejas al Concello de Nigrán para conocer si el hotel cuenta con la preceptiva autorización legal, algo que no pudieron confirmar. Tampoco se ha procedido a la limpieza de los residuos ni se ha puesto fin a la práctica.

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Esta redacción ha tratado de ponerse en contacto con la dirección del hotel para conocer su versión de los hechos, sin que por el momento hayan trasladado una respuesta oficial a las fotografías que acompañan la denuncia.

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