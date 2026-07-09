Nigrán concede licencia para un nuevo ‘glamping’ para 215 personas

El Concello de Nigrán ha concedido licencia para la construcción de un nuevo campamento turístico tipo glamping en la zona de A Telleira-Ceán-Lagoíña, en la parroquia de Nigrán, informaron fuentes del Concello. La instalación, que llevará el nombre de Glamping Lagoíña, se ubicará en una parcela de 12.785 metros cuadrados situada entre los caminos Volta do Médico y Rectoral, y tendrá una capacidad máxima para 215 personas.

El proyecto contempla la instalación de tiendas de acampada tipo glamping, casetas de recepción, espacios de almacén, aseos y cuatro cabañas en módulos prefabricados con zapatas puntuales. Según la documentación trasladada por el ayuntamiento, la actuación busca integrarse en el entorno forestal existente, respetando el paisaje e incluso contribuyendo a potenciarlo.

Las edificaciones estables de servicio se concentrarán en la zona de acceso, más próxima al núcleo rural y a la carretera, donde ya existen otras viviendas. Además, estas infraestructuras estarán realizadas completamente con fachada de madera, no superarán los 440 metros cuadrados de ocupación total ni los 2,90 metros de altura.

La aprobación de este nuevo glamping se suma a otros proyectos recientes que refuerzan la oferta turística del municipio. El pasado mes de febrero, el Concello otorgó licencia a Organiza Nigrán S.L., sociedad que en 2011 restauró y rehabilitó el Pazo de Cea para la organización de eventos, para construir 25 cabañas de madera elevadas en un terreno de 1.639 metros cuadrados situado junto al Camiño do Lavadoiro y Grolos.

Esta actuación, con una inversión cercana a los tres millones de euros, permitirá habilitar un campamento de turismo de categoría de una estrella, con zona de aparcamiento, caminos peatonales y cierres vegetales en los lindes.

Además, Nigrán estrenó este verano el campamento de caravanas Ledicia Camper Park, situado en la calle Otero Pedrayo, con 131 plazas e instalaciones como piscina, parque infantil, parque canino, zona de barbacoa, sala de juegos y cafetería.

Noticias relacionadas

El alcalde, Juan González, considera que estas iniciativas son «una muy buena noticia» para el municipio, al permitir ganar plazas hoteleras en una modalidad de turismo «de calidad, sostenible y muy respetuosa con el entorno».