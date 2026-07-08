Xacobeo
«Non camiñas soa», la campaña estatal para las mujeres del camino
El proyecto, presentado en Nigrán, cuenta con la implicación de las fuerzas de seguridad
El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, presentó este martes en Nigrán la campaña Non Camiñas Soa, una iniciativa destinada a reforzar la seguridad de las mujeres que recorren el Camino de Santiago y a prevenir las violencias machistas en las distintas rutas jacobeas.
Durante el acto, en el que estuvo acompañado por el alcalde de Nigrán, Juan González, y responsables de la Guardia Civil y la Policía Nacional, Losada destacó que el objetivo es que las peregrinas puedan realizar el Camino «con libertad y seguridad», contando con una red de recursos y profesionales preparados para actuar ante cualquier situación de riesgo.
La campaña cuenta con la colaboración de 450 establecimientos y servicios, entre ellos albergues, farmacias, centros de salud, oficinas de turismo y dependencias policiales. En estos puntos se han distribuido 17.000 tarjetas y 450 carteles, en castellano e inglés, con información útil, teléfonos de emergencia y un código QR que facilita el acceso a los recursos de atención y protección.
Durante el acto, la Guardia Civil y la Policía Nacional mostraron diferentes unidades y medios que participan en los dispositivos de seguridad, prevención y atención a las personas peregrinas.
Por parte de la Guardia Civil, participaron efectivos del Grupo de Caballería, de la Compañía de la Guardia Civil de Vigo, de la Compañía Fiscal y de Fronteras, con el Equipo Pegaso, de la Unidad de Protección de la Naturaleza (Uprona) y de la Oficina Móvil de Atención al Ciudadano (OMAC).
La Policía Nacional participó con la Unidad de Caballería y la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Vigo. También estuvieron presentes efectivos de A Guarda Nacional Republicana (GNR) de Portugal.
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