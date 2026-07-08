Baiona iza las seis banderas azules de sus playas

La playa de A Ribeira acogió el acto simbólico de izado de las Banderas Azules de Baiona, que distinguen la calidad ambiental y de los servicios del litoral.

Los arenales de Barbeira, Concheira, Frades, Ribeira, Santa Marta y A Ladeira revalidaron este reconocimiento. El alcalde, Jesús Vázquez Almuiña, destacó el trabajo de los empleados municipales y la colaboración ciudadana para conservar la excelencia de las playas. «Con este acto, ponemos en valor el trabajo realizado por todos», señaló el regidor.