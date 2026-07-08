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Baiona iza las seis banderas azules de sus playas

Los arenales de Barbeira, Concheira, Frades, Ribeira, Santa Marta y A Ladeira lucen los distintivos de calidad ambiental

El alcalde, Jesús Vázquez Almuiña (izq.), ayer antes de izar una de las banderas azules.

El alcalde, Jesús Vázquez Almuiña (izq.), ayer antes de izar una de las banderas azules. / D.P.

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D. P.

Baiona

La playa de A Ribeira acogió el acto simbólico de izado de las Banderas Azules de Baiona, que distinguen la calidad ambiental y de los servicios del litoral.

Los arenales de Barbeira, Concheira, Frades, Ribeira, Santa Marta y A Ladeira revalidaron este reconocimiento. El alcalde, Jesús Vázquez Almuiña, destacó el trabajo de los empleados municipales y la colaboración ciudadana para conservar la excelencia de las playas. «Con este acto, ponemos en valor el trabajo realizado por todos», señaló el regidor.

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