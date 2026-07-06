Baiona inicia restricciones en el uso del agua ante la caída de las reservas

El alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuiña, aprobó este lunes un bando municipal con medidas extraordinarias para restringir el uso del agua potable debido a la escasez de precipitaciones registradsa en los últimos meses y al descenso de las reservas hídricas. Según afirma el mandatario, el objetivo es garantizar el suministro para el consumo humano y los usos sanitarios, considerados prioritarios por la administración local.

La decisión se adopta después de constatar que el embalse de Baíña se encuentra al 63,03% de su capacidad, frente al 85,43% que presentaba en las mismas fechas del año 2025, lo que supone una reducción de 22,40 puntos porcentuales.

Vázquez Almuiña aseguró que estas medidas restrictivas son necesarias, agradeció la colaboración de la población y recordó que el uso responsable del agua «constituye una responsabilidad colectiva imprescindible para garantizar un abastecimiento suficiente para toda la población».

Asimismo, el regidor anunció que el Concello mantendrá cerradas las duchas y los lavapiés de las playas y que la limpieza viaria y el riego municipal se realizarán sin emplear agua procedente de la red de abastecimiento.

Las restricciones entran en vigor con la publicación del bando y permanecerán vigentes hasta que mejoren las condiciones del abastecimiento. Entre las principales prohibiciones figura la del uso de agua de la red municipal para regar jardines, céspedes, huertas y zonas verdes, tanto públicas como privadas, así como para llenar o reponer piscinas particulares.

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Tampoco estará permitido utilizar agua potable para lavar vehículos privados ni para la limpieza mediante baldeo de calles, aceras, patios, terrazas, fachadas, garajes o cualquier otro espacio exterior. Además, deberán permanecer apagadas las fuentes ornamentales y otros elementos decorativos que utilicen agua potable, salvo aquellos que dispongan de un circuito cerrado de recirculación. La prohibición se extiende igualmente a cualquier otro uso recreativo, ornamental o considerado no esencial. El Concello recomienda además a la ciudadanía reparar de inmediato las fugas en instalaciones particulares, reducir el tiempo de uso de duchas y grifos, utilizar lavadoras y lavavajillas únicamente a plena carga y evitar cualquier consumo innecesario de agua potable.