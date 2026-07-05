Cultura
Praia América acogerá el fin de semana próximo el festival Ondas
Nigrán acogerá los próximos 10 y 11 de julio la primera edición del Ondas Festival, un nuevo evento que convertirá el entorno de Praia América, concretamente en el campo de fútbol de Monte Lourido, en un punto de encuentro para la música y la cultura urbana. El festival reunirá a algunos de los nombres más destacados de la escena urbana gallega y nacional, con una programación pensada para atraer a público joven y consolidarse como una de las grandes citas musicales del verano en Galicia.
La programación, presentada ayer, arrancará el viernes 10 con una jornada de acceso gratuito dedicada a exhibiciones y actuaciones de DJs. El sábado 11 será el turno de los conciertos del escenario principal, con artistas confirmados como MDA, Dirty Suc, El Bugg, 9Louro, West Dubai, Tekilas, MC Hardy, Skinyz y ENE RXT, entre otros. Además de la oferta musical, el recinto contará con zonas de restauración, food trucks y diferentes servicios para que los asistentes puedan disfrutar de una experiencia completa.
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