Baiona reconoce el trabajo de su vecina Mari Luz Iglesias

El Ayuntamiento de Baiona entregó ayer el Lazo de Honor a Mari Luz Iglesias, conocida como Sita, en reconocimiento a su trayectoria al frente de la Hermandad de la Santa Casa de Paz y Misericordia y a su contribución a la conservación del patrimonio cultural y religioso de la villa.

El acto, celebrado con la presencia del alcalde, Jesús Vázquez Almuiña, y otras autoridades municipales, sirvió para destacar la dedicación de la homenajeada a una institución fundada en 1574 y considerada la más antigua de Galicia. Durante su intervención, el regidor puso en valor el compromiso de Sita con la Semana Santa de Baiona y su labor para consolidarla como una de las celebraciones más relevantes de la provincia.

Noticias relacionadas

Además de impulsar la recuperación del patrimonio de la Hermandad y de la festividad de Santa Isabel, Mari Luz Iglesias ha participado activamente en numerosas iniciativas culturales, religiosas y benéficas.