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Baiona reconoce el trabajo de su vecina Mari Luz Iglesias

Mari Luz Iglesias junto al alcalde, Jesús Vázquez Almuiña, ayer.

Mari Luz Iglesias junto al alcalde, Jesús Vázquez Almuiña, ayer. / D.P.

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D. P.

Baiona

El Ayuntamiento de Baiona entregó ayer el Lazo de Honor a Mari Luz Iglesias, conocida como Sita, en reconocimiento a su trayectoria al frente de la Hermandad de la Santa Casa de Paz y Misericordia y a su contribución a la conservación del patrimonio cultural y religioso de la villa.

El acto, celebrado con la presencia del alcalde, Jesús Vázquez Almuiña, y otras autoridades municipales, sirvió para destacar la dedicación de la homenajeada a una institución fundada en 1574 y considerada la más antigua de Galicia. Durante su intervención, el regidor puso en valor el compromiso de Sita con la Semana Santa de Baiona y su labor para consolidarla como una de las celebraciones más relevantes de la provincia.

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Además de impulsar la recuperación del patrimonio de la Hermandad y de la festividad de Santa Isabel, Mari Luz Iglesias ha participado activamente en numerosas iniciativas culturales, religiosas y benéficas.

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