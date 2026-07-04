El Monte Real partipará en un proyecto de renaturalización marina

El Monte Real Club de Yates, en Baiona, ha sido seleccionado para participar en un proyecto piloto de renaturalización marina impulsado por Coca-Cola a través de su programa Mares Circulares, en colaboración con Ocean Ecostructures. La iniciativa busca favorecer la recuperación de biodiversidad en entornos portuarios mediante tecnología regenerativa y seguimiento científico.

El club baionés, junto al Real Club Náutico de Palma, ha sido escogido como uno de los dos puertos deportivos españoles donde se desarrollará esta actuación. El objetivo es mejorar la capacidad ecológica de estos espacios, especialmente transformados por la actividad humana.

El proyecto contempla la instalación de estructuras biomiméticas denominadas LBUs, recubiertas de carbonato cálcico y diseñadas para facilitar la colonización progresiva de flora y fauna marina. Cada una de estas unidades puede contribuir a regenerar hasta 50 metros cuadrados de entorno marino, ayudando a restaurar biodiversidad y capital natural.

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La actuación incluye además un programa de seguimiento científico durante dos años. Este control se realizará mediante robótica submarina, análisis de laboratorio e informes periódicos que permitirán evaluar indicadores como biodiversidad, biomasa, carbono azul y superficie renaturalizada. La evolución del proyecto podrá seguirse también a través de una aplicación específica.