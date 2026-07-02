Nigrán aprueba el Plan Xeral tras 19 años de tramitación y tensiones

El Concello de Nigrán dio este miércoles un paso decisivo para culminar uno de los procesos urbanísticos más largos de su historia al aprobar provisionalmente, en un pleno extraordinario, el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), con los votos favorables del gobierno local, la abstención del Partido Popular y el voto en contra del BNG. La aprobación provisional no implica todavía su entrada en vigor, ya que el documento deberá recibir el visto bueno definitivo de la Xunta, administración competente en municipios de menos de 50.000 habitantes.

El alcalde de Nigrán, Juan González, calificó la jornada como «un día histórico» para el municipio, al considerar que el nuevo planeamiento pone fin a décadas de espera. «Confiamos en la máxima celeridad de la Xunta para otorgar la aprobación definitiva y acabar con las normas subsidiarias vigentes desde 1991», señaló, recordando que la administración autonómica dispone de un plazo de tres meses para pronunciarse.

La tramitación del PXOM comenzó en 2007 con la contratación de su redacción, aunque su aprobación inicial no llegó hasta 2013, en una sesión con protestas vecinales que hizo que el gobierno local saliera escoltado. Desde entonces fueron necesarios más de diez años para obtener los 26 informes sectoriales favorables. Uno de los principales escollos fue el informe de la Axencia Galega de Infraestruturas, especialmente por la eliminación del vial entre A Xunqueira y Saiáns, una infraestructura muy contestada por el vecindario y finalmente descartada.

De los intentos de sacar adelante un PXOM destaca el asalto vecinal al Concello en 2006, que hizo que el anterior proyecto se desechara.

Según el alcalde, el nuevo PXOM permitirá un desarrollo «sostenible y equilibrado», reforzando tanto la protección del entorno natural como el acceso a la vivienda. El planeamiento reserva 403.186 metros cuadrados para espacios libres y zonas verdes, y 277.034 metros cuadrados para equipamientos públicos, de los cuales 44.416 serán de nueva creación.

En materia residencial, el documento prevé una capacidad máxima de 5.758 nuevas viviendas, aunque la oferta real estimada se situaría en 3.988 hasta 2039.

Durante la sesión, la portavoz del PP, María José Pino, resumió los 19 años de gestión, dijo que sería conveniente otra exposición pública y enumeró errores que, según su criterio, ponen en inseguridad jurídica el documento. Por su parte, el edil del BNG, Xavier Rodríguez, destacó que el pleno se había convocado como si fuese un asunto menor y pidió más tiempo para analizar la documentación.

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La sesión se celebró con el salón de sesiones lleno y fans de todos los grupos políticos.