Nigrán aprueba el Plan Xeral con críticas del BNG

La Corporación de Nigrán aprobará de forma provisional el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) este miércoles en el pleno previsto a las 20.00 horas. La mayoría de once votos de diecisiete del gobierno del PSOE será más que suficiente para dar luz verde al documento, solo pendiente del visto bueno definitivo de la Xunta para entrar en vigor y sustituir las obsoletas normas subsidiarias de 1991. Pero eso no quiere decir que la oposición no muestre reticencias. El único representante del BNG, Xavier Rodríguez, que había solicitado sin éxito un aplazamiento de la sesión plenaria, hizo ayer un llamamiento a revisar la alteración del modelo de crecimiento que supuso la retirada del vial A Xunqueira- Saiáns por partir al medio el territorio literalmente.

El líder nacionalista sostiene que ese modelo de crecimiento no se adaptó a la nueva realidad surgida de aquel "vial estruturante" y que se quiso "manter a mesma fórmula con previsión de múltiples ámbitos de solo urbano non consolidado e solo urbanizable sen ter en conta que xa non existía viario que soportase todo ese crecemento". Bajo su punto de vista, gobierno municipal y Xunta pactaron un modelo "no que os novos desenvolvementos están supeditados á obtención de solucións de mobilidade alternativas que marcan o propio desenvolvemento do plan, que quedaría en realidade condicionado a unha complexísima actuación de execución de infraestruturas viarias que deberá capitanear o Concello".

Por eso, explica, el informe jurídico del Técnico de Administración Xeral insta a "repensar se este é realmente o modelo que se desexa para o municipio" y recomienda una segunda exposición pública, con la que el gobierno municipal no está de acuerdo. El alcalde, Juan González, recuerda que el citado vial se retiró "tras un acordo plenario unánime" y no entiende la postura que muestra ahora el nacionalista.

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El mismo informe jurídico, advierte Rodríguez, recomienda remitir el documento a la Dirección Xeral de Patrimonio, "pois malia que o alcalde indicou en repetidas ocasións que o plan contaba con todos os informes favorábeis isto non é certo, xa que non conta co visto e prace de Patrimonio". En este sentido, el concejal de Urbanismo , Diego García Moreira, afirma que el informe de Patrimonio está pendiente porque así lo marca la tramitación. "Patrimonio fixo informes con correccións que se aplicaron no plan e agora tén que pronunciarse despois da aprobación provisional que fai o pleno e antes da definitiva que fai a Xunta", argumenta.